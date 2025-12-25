吉本興業は２５日までに、ダウンタウン独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で、浜田雅功のコンテンツを２６日から配信することを発表した。配信されるのは、ドキュメンタリー番組「浜田雅功と黒い線」。浜田の唯一無二の画伯ぶりが体感できる、現在開催中の浜田初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」のため、１００点もの作品を描く過程を撮影したものとなっている。また過去作品としてＭＢＳ「ごぶごぶ」、