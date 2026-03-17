お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。コンビとして東京進出をしなかった理由を明かした。相方・リンゴとのコンビ結成2年で、関西のお笑い賞レースを総ナメにしたモモコ。番組MCの「ハライチ」澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」と聞かれると、モモコは「なかった」と告白。「同期のダウンタウンが出て行く時、“バイバ〜