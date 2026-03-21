ダウンタウン浜田雅功が20日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』（深0：40）に出演。東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド「日本対韓国戦」を観戦したことを明かした。【写真】WBCでの戦いを自身のインスタで紹介していた大谷翔平ライセンス・井本貴史から「オヤジは何かありましたか。ラジオでちょっとしゃべっていこうかなみたいなこと」と話題を振られた浜田は「こないだあったんで