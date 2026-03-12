１１日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ＷＢＣ開幕記念として「どっかに大谷ＳＰ」が放送された。これまで水ダウで放送された野球系の説＆企画の中に、大谷翔平選手が出演したことがあるらしい説の検証が行われた。浜田雅功が「そんなことないと思うで」と笑い飛ばすも…。総集編形式で過去の野球系の説が紹介される中、「人生で１度もホームラン打ったことないプロ野球選手などいない説」（２０１６年２月）で、番組