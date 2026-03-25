お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが人気アイドルグループの公式SNSに登場し、突然のコラボに驚きや困惑の反応が広がっている。「何かの番組が解禁される？」の声も男性11人組アイドルグループ「INI」の公式TikTokが2026年3月25日に更新され、「#松本人志 さんと噂のウマ娘！」などとして約18秒の動画を公開した。番組セットとみられる背景で、カジュアルな装いの松本さんと学生服を着たINIメンバーが登場。スマホゲーム