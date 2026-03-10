ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」は１０日、Ｘで１１日放送の予告をアップ。まさかの「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」を放送すると告知した。Ｘには【ＷＢＣ開幕記念ＳＰ】とあり「ＷＢＣ開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査！これまでに番組が放送した４１の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と煽っている。動画もアップされているが浜田雅功が「え？ま、マジで言うてんの？」と驚き、小籔千豊が「そうなんです」と答