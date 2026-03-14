ダウンタウンの浜田雅功（62）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。お酒について語った。ゲスト・井川遥にCMでおなじみの特製ハイボールを作ってもらい、大喜び。「CMやる前にいろいろやり方とか？」と問うと、井川は「そうです。銀座の女性ばかりのバーテンさんのお店に行って、作り方修行をして。うちにピックまであります。結構鋭利な本格的なやつ」と応じた。お酒が大好きで、家でも自分で作って飲