À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©·Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë14²Õ½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²ÃÌÁ¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥È¡¼¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Ë¤¢¤ë¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡ËËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëµÖ¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¤Ï¡¢1908Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿µì¥í¥·¥¢Äë¹ñÎÎ»ö´Û¤Î´Û