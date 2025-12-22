¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥È¡¼¤ËÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¿·²ÃÌÁ¡ª¡ÃHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE
À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©·Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë14²Õ½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬²ÃÌÁ¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ë¥ì¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥È¡¼¡×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Ë¤¢¤ë¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëµÖ¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖHOTEL ÇòÎÓ HAKODATE¡×¤Ï¡¢1908Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿µì¥í¥·¥¢Äë¹ñÎÎ»ö´Û¤Î´Û¼Ë¤òÂç²þ½¤¹©»ö¤ò·Ð¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·´Û¤òÄÉ²Ã¤·¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í¥²í¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÎÎ»ö´ÛÅï¤Ç¤¢¤ëËÜ´Û¤Ë¤Ï¡¢Ìó102Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à2¼¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¤Î³¬ÃÊ¤Ë´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ÎÂçÍýÀÐ¾²¡¢Áõ¾þÅª¤Ê·¿²¡¤·Å·°æ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢¹Á¤ò¸«²¼¤í¤¹Âç¤¤Ê½ÐÁë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¯ÁýÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Åï¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÄí±à¤òÌÏ¤·¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿4¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¡¢¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤È¥Ï¥Þ¥à(¥È¥ë¥³¼°¥µ¥¦¥Ê)¥¨¥ê¥¢¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ô¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼Á°¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï2²Õ½ê¤¢¤ê¡¢ ¡ÖÇòÌë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢¼÷»Ê½è¡ÖÁ¥¸«¡×¤Ç¤Ï¶Ë¾å¤ÎÁ¯µû¤ò»È¤Ã¤¿²Ü°ÐÁ°(¤¨¤¾¤Þ¤¨)¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
https://www.biaclyn.com/
HOTEL ÇòÎÓ HAKODATE
