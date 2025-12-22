川で溺れかけていた高齢男性を救助したとして、尼崎北署は２１日、兵庫県西宮市の会社員西野正展さん（５２）に県の善行表彰「のじぎく賞」を贈った。発表では、西野さんは１１月９日午後３時頃、武庫川河川敷を散歩中、対岸で水しぶきが上がっているのを発見。橋を渡って駆け付けると、水につかった男性（７８）が、岸の石垣からのびた木の枝につかまっていた。この日は雨で水量が増し、足がつかない状況で、西野さんは１１０