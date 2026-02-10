《さっぽろ雪まつりにて、愛成来来が雪の中でスク水！せめて衣装でやらせてあげて！こんなの公衆の面前でパフォーマンスする格好じゃ無いだろ！》2月8日、あるユーザーがXに、北海道の札幌市で開催中の「さっぽろ雪まつり」での女性アイドルグループのライブ動画とともにアップした投稿が物議を醸している。「ユーザーは、『さっぽろ雪まつり』でおこなわれた5人組女性アイドルグループ『プランクスターズ』のライブの様子を