規約違反になる場合も…コインパーキングでの車中泊の注意点ファイナンシャルフィールド

規約違反になる場合も…コインパーキングでの車中泊の注意点

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • コインパーキングでの車中泊は、場所によっては違反につながる可能性がある
  • 違法とは限らない一方で、利用規約違反や近隣トラブルにつながる可能性も
  • アイドリングや騒音、ゴミ放置は通報されやすく警察の対応が入ることもある
記事を読む

おすすめ記事

  • ＜飲み会、暗黙のルール！？＞嫌われた…「自分の気持ち」優先した私【第5話まんが：マユコの気持ち】
    ＜飲み会、暗黙のルール！？＞嫌われた…「自分の気持ち」優先した私【第5話まんが：マユコの気持ち】 2026年1月18日 14時50分
  • ビールで乾杯するグループ
    ｢食べログ｣でも｢Googleマップ｣でもない…職場の飲み会･接待で"失敗できない人"が頼る｢意外な情報源｣ 2026年1月17日 8時15分
  • ダイニングに座るNozomiさん
    とりあえず買う、をやめて暮らしが好転。家がキレイな人の「もの選び」3つの小さな心がけ 2026年1月15日 20時0分
  • 心をゆるめるオトナな夜に♡ 穏やかにお酒を楽しめる隠れ家的【おしゃれバー】特集
    心をゆるめるオトナな夜に♡ 穏やかにお酒を楽しめる隠れ家的【おしゃれバー】特集 2026年1月16日 19時30分
  • （※画像はイメージです／PIXTA）
    ランチ代が返ってこない…老後の友人&ご近所「金銭トラブル」を避けるには？関係を維持したまま清算できる“鉄板フレーズ” 2026年1月15日 11時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    2. 2. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
    3. 3. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    4. 4. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    5. 5. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    6. 6. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    7. 7. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    8. 8. 「若い男性が背中刺された」通報
    9. 9. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    10. 10. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    1. 11. フジ 谷原章介に「お詫び」か
    2. 12. 「貸したくない」SNS上で物議
    3. 13. 長澤まさみの彼氏遍歴 一目瞭然
    4. 14. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    5. 15. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    6. 16. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    7. 17. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    8. 18. 新車69万円 3人乗りトライク発表
    9. 19. 中学生ら「エトミデート」使用か
    10. 20. 痩せ投稿に批判殺到「おかしい」
    1. 1. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
    2. 2. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    3. 3. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    4. 4. 「若い男性が背中刺された」通報
    5. 5. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    6. 6. 長澤まさみの彼氏遍歴 一目瞭然
    7. 7. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    8. 8. 中学生ら「エトミデート」使用か
    9. 9. 最新のチャットGPT…AI学力向上
    10. 10. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    1. 11. 「能登ウヨ」被災者に罵詈雑言
    2. 12. 椅子倒していいですか「聞くな」
    3. 13. 「中道」候補者公募 173人が応募
    4. 14. クルド人問題訴える 意外な結末
    5. 15. 高市さんでいい 安住アナが私見
    6. 16. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
    7. 17. マツコの入浴 温度に共演者驚き
    8. 18. 「衆院選から逃げた」と痛烈批判
    9. 19. なぜロッテリア→ゼッテリアに
    10. 20. 「交通費で頭が」教諭が情報漏洩
    1. 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    2. 2. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    3. 3. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    4. 4. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
    5. 5. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
    6. 6. 選管にとって「想定外の解散」
    7. 7. 山岳救助 請求される驚愕の費用
    8. 8. 高市首相「戦後最短」の戦いへ
    9. 9. 高市首相「中道結成」を批判
    10. 10. 受験生は期日前投票利用をと木原官房長官
    1. 11. 橋下徹氏「ただちに実行すべき」
    2. 12. 志布志市志布志町志布志に行った
    3. 13. フィフィ「一切の関係を断った」
    4. 14. 高市首相 23日の衆院解散を表明
    5. 15. 「白衣の勝ち組」婚活地獄に陥る
    6. 16. 過去最多…訪日客4000万人超えた
    7. 17. 三省堂書店 新店舗で苦渋の決断
    8. 18. 大阪の出直し選は府市共に衆院選と同日実施
    9. 19. 幹部ら100人以上集結 餅つき大会
    10. 20. 松本剛明氏「車椅子でげっそり」
    1. 1. 中国の変化に香港メディアが指摘
    2. 2. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    3. 3. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
    4. 4. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
    5. 5. 北朝鮮軍 栄養不足で戦闘不能か
    6. 6. 犬に囲まれ…19歳の遺体発見 豪
    7. 7. スペイン脱線事故「最悪規模」に
    8. 8. 「伝説」が死去…服飾業界に衝撃
    9. 9. 韓国の人気チアガールの衣装話題
    10. 10. 勃大統領が辞任表明 新党結成か
    1. 11. 日本で何が…韓歌手の動画に賛否
    2. 12. フィリピン 新ガス田を発見
    3. 13. 高速鉄道利用での訴えに注目
    4. 14. トランプ大統領、ノルウェー首相にメッセージ　“ノーベル平和賞”受賞せず「平和だけを考える義務があるとは思えない」と主張か
    5. 15. なぜ？日本の10年前の曲が韓国の音楽チャート上位に＝韓国ネット「初めて知った」「メロディーがきれい」
    6. 16. 韓国の若年層「二重苦」に直面か
    7. 17. 暴露が相次ぐイム・ソングン
    8. 18. イラン兵士「外に出るな」と警告
    9. 19. デンマーク NATO軍を駐留させる
    10. 20. 李在明大統領と伊首相が会談
    1. 1. ロッテリア大量閉店も…謎の店舗
    2. 2. 「おじアタック」の成功確率
    3. 3. 富山県が世界の富裕層に注目?
    4. 4. 週休3日制 欧州が維持できるワケ
    5. 5. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    6. 6. 50代で「終の棲家」確保も…後悔
    7. 7. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
    8. 8. プルデンシャル生命、記者会見へ
    9. 9. バイトより再雇用 利点&欠点
    10. 10. 高市自民勝利のカギ 意外な存在
    1. 11. 「西の心斎橋」なぜ取り残された
    2. 12. オレンジ自販機 ボロ儲けの理由
    3. 13. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    4. 14. 手帳に記された「知らない会社」
    5. 15. 税務署が許さないタンス預金
    6. 16. 「高市トレード」が加速 国内
    7. 17. 「0泊」JAL成田-デリー線が話題
    8. 18. 民泊運営 ずさんな「代行」実態
    9. 19. 相談せず自己判断 部下の対処法
    10. 20. 平均年収が低い会社ランキング
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
    3. 3. 「X離れ」は深刻? 世界が注目
    4. 4. ネットで特定→大ヒットの文庫本
    5. 5. 意外と必要? USBハブを試用
    6. 6. 3COINSの「おすすめ家電」5選
    7. 7. 人気ホラーゲームを映画化
    8. 8. 絶滅危惧種の大型コウモリ大量死
    9. 9. マッチングアプリ経由の転職増?
    10. 10. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    1. 11. 「極限スリル」沖縄で体験可能に
    2. 12. PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？
    3. 13. Googleが命名「Nano Banana」
    4. 14. 「2016年トレンド」誕生の背景
    5. 15. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
    6. 16. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    7. 17. Meta・VRが人員削減 影響必須か
    8. 18. 自転車に後付け 電動化キット
    9. 19. 【1/29まで】Adobe Creative Cloud ProとIllustratorが51%OFFに。新規対象キャンペーン中
    10. 20. 【月1500円の神コスパ】ChatGPT新プラン「Go」日本上陸！無料プランの10倍使えるなどの機能・使い方まとめ！
    1. 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    2. 2. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    3. 3. 学生女子駅伝2冠 異例の退任
    4. 4. 元バレー選手に「えっ…誰?」
    5. 5. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
    6. 6. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
    7. 7. WBC韓国代表にまたもや「悲報」
    8. 8. 久保建英 太もも裏を負傷し搬送
    9. 9. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
    10. 10. 都玲華 不倫騒動の3人とセミナー
    1. 11. 海外も感嘆…大相撲で異例の光景
    2. 12. 美ノ海 愛子さまの猫に親近感
    3. 13. 村上&岡本「差」がついた理由
    4. 14. 中村俊輔氏が古巣・J2磐田の臨時コーチ就任　鹿児島春季キャンプに合流見込み　
    5. 15. 久保負傷 公式発表にネット騒然
    6. 16. 菅野智之に「男気を感じる」の声
    7. 17. SB柳田「ダメだったら終わり」
    8. 18. 大相撲 分厚い懸賞金に驚きの声
    9. 19. 国技館で熱戦 米DJに視聴者騒然
    10. 20. 高梨沙羅 現役続行決めた理由
    1. 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    2. 2. フジ 谷原章介に「お詫び」か
    3. 3. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    4. 4. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    5. 5. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    6. 6. 「組むなら国民民主と思ってた」
    7. 7. MEGUMI 金正恩氏の進学先を証言
    8. 8. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    9. 9. 「ローランド解散」ネットで話題
    10. 10. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    1. 11. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    2. 12. 「リブート」違和感に指摘続々
    3. 13. 大相撲で「貴族みたい」な人鎮座
    4. 14. 「足立梨花は背負えねえな」愚痴
    5. 15. 小島瑠璃子がSNSで報告 祝福殺到
    6. 16. 「似てる」木村多江が2ショット
    7. 17. 箱根 消えた天才ランナーの半生
    8. 18. 竹内由恵「焙煎士」に転身も
    9. 19. 歌舞伎俳優に「何やってんの」
    10. 20. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
    1. 1. 「不二家」の新業態が埼玉に
    2. 2. 経験人数500人 女性漫画家の人生
    3. 3. 早期流産「亡くなってよかった」
    4. 4. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    5. 5. サイゼで女性の「推しメニュー」
    6. 6. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
    7. 7. 妻の何気ない一日…隠された真実
    8. 8. 海外出身 実は大物俳優の長男
    9. 9. 60代やめてよかったこだわり8選
    10. 10. 「苗加」はなんて読む？正解できたらあなたは漢字マスター！
    1. 11. 年賀はがきの当選番号が決定
    2. 12. 大至急モスバーガーへ走れ 唸る
    3. 13. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    4. 14. 闘病中の漫画家に編集が珍助言
    5. 15. 遊び目的の男性が使う常套句
    6. 16. 「ポジティブな妊活は無理」断言
    7. 17. 歌舞伎界のプリンスが美しすぎる
    8. 18. 身近にある「抗酸化ミルク」
    9. 19. 医療知識ゼロの人が描いたマンガ
    10. 20. スイパラ「いちご食べ放題」開催