ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬と人間では快適だと感じる体感温度の違い 飼い主が理解すべき注意… 低体温症 パン 肉球 熱中症 トレンド わんちゃんホンポ 犬と人間では快適だと感じる体感温度の違い 飼い主が理解すべき注意点 2025年10月11日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬と人間の体感温度の違いについて、解説している 犬は高温多湿に弱く、熱中症のリスクが高い 子犬、老犬、小型犬は体温を調整することが苦手だという 記事を読む おすすめ記事 【闘病】汗が出なくなる『無汗症』に… 知られざる“命に関わるほどの危険性” 2025年10月4日 9時0分 被災時はカセットコンロでの「湯煎調理」がお勧め！水を節約して冷蔵庫の食材も有効活用 調理の流れとコツを聞いた 2025年10月5日 6時0分 犬に蕎麦をあげても大丈夫！適量や与え方、アレルギーなどの注意点を解説 2025年10月7日 1時0分 腸内環境を整えるだけではなく美容をサポートする働きに期待 ～発酵性食物繊維の摂取が睡眠の質や肌の状態にもつながる可能性～ --摂南大学 2025年10月1日 14時5分 ＜結構知らない？車のエアコン＞もしかして故障！？フィルターの替えどきはどうやって判断する？ 2025年10月10日 11時0分