監督の主張「失神することも…支えなければ」韓国でマラソン大会でゴールした女子選手にタオルをかけようとした男子監督の行動が物議を醸している。選手がしかめ面を浮かべて拒否する場面がテレビカメラに抜かれ、これは性的ハラスメントなのか、選手保護かと視聴者を巻き込んでの騒ぎとなった。事件は23日、韓国・仁川で行われた仁川国際マラソンで起きた。サムチョク市庁のイ・スミンが国内女子の部でゴールし、直後にチーム