ＰｏｓｔＰｒｉｍｅは４日ぶり反発。１６日取引終了後、代表取締役の異動を発表した。ＣＯＯ取締役だった浅見直樹氏が同日付でＣＥＯ代表取締役社長に就任した。浅見氏は子会社ＴａｋａＴｒａｄｅのＣＥＯ代表取締役社長を務めており、今回の人事によって子会社との連携を強化し、グループ一体の事業展開を推進していく狙いがある。 前任のヴー・ヴァン・チュン氏は退任した。また、ポスプラ創業者で代表取締役