三陽商会が４日続伸している。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）が１６日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書のなかで、株式保有比率は５．３６％から６．３８％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。報告義務発生日は１２月８日。保有目的は「純投資及び重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKABU PRESS