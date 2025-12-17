「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、リンカーズが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でリンカーズは続伸。同社はものづくり領域の開発、技術者などのビジネスマッチングサービスを提供する。折に触れ株価を急動意させるため、短期筋の個人投資家からの関心が高い。前日１６日に突如２０％超の急騰を演じ、きょうも上昇基調