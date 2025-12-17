冨安健洋【写真：アフロ】THE ANSWER

冨安健洋がアヤックスと契約 苦労人の朗報にファン「きたあああああああ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • オランダ1部のアヤックスが、元日本代表DF冨安健洋との契約を発表した
  • アーセナルを退団後、無所属でリハビリを続けてきた苦労人の朗報
  • 日本人ファンからは「嬉しすぎる!」「W杯スタメンつかめ」などの声が
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  2. 2. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  3. 3. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  4. 4. 資さんうどん PayPay支払い終了
  5. 5. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  6. 6. 火災も 非常ボタン「電源切れ」
  7. 7. 京都 ホテル値下げ続出の理由
  8. 8. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  9. 9. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  10. 10. アプリで独身偽装 レイプと一緒
  1. 11. サウナの非常用ボタン押した形跡
  2. 12. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  3. 13. サウナで死亡 閉じ込められたか
  4. 14. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  5. 15. 星野源 紅白のシステムに疑問か
  6. 16. さおりんが結婚 ライブで生報告
  7. 17. サウナ火災 非常ボタン押したか
  8. 18. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  9. 19. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  10. 20. 中国資本が買収→異様な光景に
  1. 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  2. 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  3. 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  4. 4. 京都 ホテル値下げ続出の理由
  5. 5. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  6. 6. サウナの非常用ボタン押した形跡
  7. 7. サウナで死亡 閉じ込められたか
  8. 8. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  9. 9. サウナ火災 非常ボタン押したか
  10. 10. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  1. 11. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  2. 12. 中国資本が買収→異様な光景に
  3. 13. 有毒フグ肝臓3パック販売 兵庫
  4. 14. サウナ死亡「ドアノブ」は特殊か
  5. 15. 撮影なし 材料8kg使い切ったお店
  6. 16. つり目投稿 駐日芬大使館が声明
  7. 17. 精神年齢が高い人の見抜き方
  8. 18. すごい安い ドンキ新業態に行列
  9. 19. 所持金7円でラブホ グラタン注文
  10. 20. 能力高い? 失踪者たちのリアル
  1. 1. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  2. 2. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
  3. 3. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
  4. 4. 小川晶氏の選挙戦「厳しい」見解
  5. 5. 自分の「便」が世界の⼈々の健康に役⽴つ！？ ″腸活″をリードする「マイクロバイオーム」とは――韓国の壮大ラボに潜入
  6. 6. 高市首相 自らの答弁は撤回せず
  7. 7. 議論が紛糾 3度の「音声オフ」
  8. 8. デリヘル「本番トラブル」に反響
  9. 9. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
  10. 10. 小川晶前市長 出直し立候補へ
  1. 11. 「給料出てるのか」玉川氏が反応
  2. 12. 18.3兆円の補正予算が成立　経済対策、コロナ後最大
  3. 13. ガザ復興支援の「民軍調整センター」に文民を派遣へ…茂木外相「中東の平和と安定に向け役割果たしたい」
  4. 14. 中国軍機レーダー照射問題、小泉防衛相が英国防相らと近く電話会談へ…「国際社会の理解得る努力も職責」
  5. 15. 意外と身近「化学物質」のハナシ
  6. 16. 衆院定数削減、今国会での成立断念…高市首相と会談の維新・吉村代表「通常国会で必ず実現の方向性で合意」
  7. 17. NHKは「部分民営化」すべきか
  8. 18. 補正予算、参議院本会議で可決・成立　定数削減法案の行方は【中継】
  9. 19. Cook4meで叶える健康的な食卓
  10. 20. 「女性に下駄を履かせる制度」高須幹弥氏がクオータ制導入の議論に投じた一石
  1. 1. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  2. 2. 死亡の米映画監督は「悪い人物」
  3. 3. 売春宿で働く女性の壮絶な人生
  4. 4. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
  5. 5. 日本の国会議員30人近くが訪台へ
  6. 6. ベトナムの産業構造再編と報道
  7. 7. VW ドイツ国内工場の閉鎖決定
  8. 8. ダルは「本物のパパ」韓報道絶賛
  9. 9. ポーランド新型潜水艦 韓国痛恨
  10. 10. 日中関係悪化で中国人がロシアへ、「どん引きした」との感想が話題―シンガポールメディア
  1. 11. 大みそかのLAでテロ計画か 逮捕
  2. 12. パスポートの強さランク 日本は
  3. 13. ウクライナ 露の潜水艦を無力化?
  4. 14. 韓国 嫌中デモの数が10倍超に
  5. 15. 「ズートピア2」中国で大ヒット
  6. 16. 韓国大統領「抜け毛は生存問題」
  7. 17. 正恩氏警護 軍服で登場の理由
  8. 18. 米軍 過去に模擬核爆弾を隠蔽か
  9. 19. 米大統領は「酒依存の性格」指摘
  10. 20. 大量破壊兵器 フェンタニル指定
  1. 1. 焼肉行きたい 空気が凍った一言
  2. 2. 天下一品「閉店ラッシュ」の真相
  3. 3. 日本企業が「脱中国」依存弱める
  4. 4. 計画停電実施に現実味? 背景は
  5. 5. 生活費ではない「車」は贈与か
  6. 6. 人間洗濯機 介護現場で実用化へ
  7. 7. 「体の半分」クマの胃袋の中に
  8. 8. 年末年始の新幹線 予約過去最高
  9. 9. 相続でモメやすい資産 1位は?
  10. 10. ボーナス 額面と手取りに差は?
  1. 11. 任天堂株 100万円分投資で資産増
  2. 12. 台湾で入場制限 日本チェーン店
  3. 13. 3400人リストラ 王者電通の崩壊
  4. 14. チームのメンバーに嫌われる「自分勝手な人」が口にする言葉・ワースト1
  5. 15. 中部空港にギネス記録持ち貨物機
  6. 16. 小型スーパー戦争 激化するワケ
  7. 17. 日本の年金制度「恵まれている」
  8. 18. 三菱UFJ新社長に半沢氏発表　頭取に大沢氏、来年4月就任
  9. 19. 「生産性」を爆上げする家電とは
  10. 20. 「エコカー補助金」見直しへ、ＥＶ４０万円増・燃料電池車は大幅減…日米関税合意に基づき「公平性」確保
  1. 1. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  2. 2. 「2本だけ指ぬき」手袋の快適さ
  3. 3. ルンバの「iRobot」が破産申請
  4. 4. 米Apple 新たなAIクラスター機能
  5. 5. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
  6. 6. 既存の2D半導体から大幅な性能向上が期待できる「3Dチップ」の製造に成功
  7. 7. LINE誤送信 やりがち「NG行動」
  8. 8. 楽天24エクスプレス 18日開始
  9. 9. Francfranc 売れ筋ランキング1位
  10. 10. 「殺す」Uber Eats配達員を脅迫?
  1. 11. LEDライトでトラブル解決? 紹介
  2. 12. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  3. 13. OpenAI、ChatGPTに新画像生成AI「GPT Image 1.5」、指示追従と編集性能を強化
  4. 14. “悲願”のFeliCa搭載。「OPPO Find X9」が目指した“日本の当たり前”と“安心”
  5. 15. デジタルウォッチじゃなくて機械式の本格派。30周年記念！ 初代プレステが腕時計に
  6. 16. AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法
  7. 17. アマゾンでau PAYによる支払いが利用可能に！本人確認が必要。最大10％還元や1000ポイントプレゼントなどのキャンペーンを実施
  8. 18. iPhoneとPixel、2台持ちはアリ？ 3ヶ月使ったら、正解が見えました
  9. 19. スマホも鍵も財布も、全部これ1本でOK。チタン合金のEDCストラップが気が利きすぎて困る
  10. 20. レバレジーズ、HR系SaaS「NALYSYS」の新プランを提供開始 - 月額5,000円から
  1. 1. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  2. 2. 井上尚弥の報酬に「途方もない」
  3. 3. BD溝口勇児COO「向き合います」
  4. 4. BD運営を断罪「興行終了では」
  5. 5. BreakingDown 選手がくも膜下に
  6. 6. BD・竜「問い立てるつもりない」
  7. 7. 阪神 ご褒美のハワイV旅行に出発
  8. 8. バド選手に「女優かとおもった」
  9. 9. なぜ大谷翔平「因縁の地」に滞在
  10. 10. 宇津木妙子さん 元監督が粋な会
  1. 11. W杯チケ高騰 大ブーイング発生
  2. 12. 竹原慎二 ミドル級世界王座奪取
  3. 13. ド軍の後払い金 1550億円超えへ
  4. 14. 盟友招へい 阿部監督へ最終通告?
  5. 15. 荒れ狂う暴風 星野仙一氏の足跡
  6. 16. リバプール遠藤航に伊移籍が浮上
  7. 17. 女優に「ちょ、泣きそう」悲劇
  8. 18. ベスト「FIFAベスト11」発表
  9. 19. プロレス大賞 有田哲平が受賞
  10. 20. 格闘家がランクル「売ります」
  1. 1. 火災も 非常ボタン「電源切れ」
  2. 2. アプリで独身偽装 レイプと一緒
  3. 3. 星野源 紅白のシステムに疑問か
  4. 4. さおりんが結婚 ライブで生報告
  5. 5. 粗品の酷評に戦慄「僕なら号泣」
  6. 6. フジ激震…青井&宮司アナ降板か
  7. 7. 誰か分からない 美姫が衝撃の姿
  8. 8. 維新吉村氏「腹立って…」と怒り
  9. 9. 元アナ 自宅の湯船はほぼ使わず
  10. 10. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
  1. 11. 「田中圭はお咎めなし?」疑問
  2. 12. デカ盛り撮影で連絡なし 店怒り
  3. 13. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
  4. 14. 前に出た国分「子どものため」
  5. 15. 今永昇太 両親の職業を明かす
  6. 16. ミルクボーイ駒場孝に「異変」
  7. 17. パンダいらない ネットで活発化
  8. 18. 「中二病が疼くリング」お詫び
  9. 19. 愛菜の次のお相手役は二世俳優
  10. 20. 寺田心 意外な初恋の相手を告白
  1. 1. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
  2. 2. 2千人超が並んだスニーカー抽選
  3. 3. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
  4. 4. DAISOより100円安い セリア凄い
  5. 5. 関係壊れたら現れる 5つのサイン
  6. 6. ZARAの大本命コートを紹介
  7. 7. 40代 似合う服と似合わない服
  8. 8. 早く孫が…義母にイラつく一言
  9. 9. 【圧迫面接】「君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」履歴書を見て面接官に言われた就活生がしたことは？その後の展開は読者に委ねた【インタビュー】
  10. 10. 白アイテムの中から使える1着
  1. 11. 今っぽさ出す こなれヘア5選
  2. 12. ローソン 魅惑の新作スイーツ
  3. 13. しまむら「赤ニット」でXmas支度
  4. 14. 「新庄」はなんて読む？大人なら間違えられない？
  5. 15. フランセの限定スイーツが登場
  6. 16. 12星座占い 今日の運勢は?
  7. 17. 子どもを理由にサボり 最大ミス
  8. 18. SHIRORU 新作4アイテムお披露目
  9. 19. 「ハリポタ」のキャンディが登場
  10. 20. 「迎春クッキー詰合せ」の幸せ