冨安健洋がアヤックスと契約と英記者報道

海外サッカー、オランダ1部のアヤックスは、元日本代表DF冨安健洋との契約を発表した。今夏に英1部プレミアリーグのアーセナルを退団後、無所属でリハビリを続けてきた苦労人の朗報には、復活を願うX上の日本人ファンからも喜びの声があがっている。

深夜に嬉しいニュースが飛び込んだ。アヤックスの公式Xは「アヤックスへようこそ、タケヒロ・トミヤス」として冨安の加入を正式発表。スタンドに佇む冨安の画像と共に、元日本代表やプレミアリーグでも活躍したセンターバックを歓迎している。

2021年からアーセナルに加入した冨安だったが、度重なる膝の負傷に悩まされてきた。昨季は開幕前から欠場を続け、10月のリーグ戦で復帰したものの、その試合後に再度離脱。右膝の手術を経て、今年7月にはクラブが双方同意の上で契約を解除したと発表していた。復帰の報には日本人ファンも多数反応している。

「おめでとう！我らがトミー！」

「欧州で1番好きなチームに移籍 嬉しすぎる！！」

「かっこいいー！ここから再スタート応援してます！」

「トミ、幸運を祈る！」

「今までの分、思う存分サッカーできますように。日本代表に戻ってきてくれるの待ってるよ！」

「実力、経験は問題なし！後は怪我の影響が心配だけど、試合に出場できればW杯間違いないね！」

「冨安アヤックスきたあああああああ」

「復活してワールドカップへ！」

「冨安おめでとう！ここからW杯スタメンつかめ」

アヤックスは、過去にUEFAチャンピオンズリーグを制したこともあるオランダ屈指の名門クラブ。現在は日本代表DF板倉滉が所属している。



（THE ANSWER編集部）