JR各社は、この年末年始の新幹線などの予約数について、過去最高を記録したと発表しました。JR各社によりますと、今月26日から来月4日までの年末年始の期間、新幹線などの指定席の予約はあわせておよそ524万席でした。去年と比べ2％ほど増えて、過去最高を記録しました。▼下りのピークは今月27日と30日で、27日の午前・東京発の東海道新幹線のぞみ」はすでに満席。東北新幹線などは、27日から30日の間、夜の時間を除きほぼ満席