各地でクマの被害が相次ぐなか、企業活動にクマの影響があると答えた企業が400社を超えたことがわかりました。【映像】各地で出没するクマの様子東京商工リサーチの調査によりますと、クマの出没が日頃の企業活動に影響があると回答した企業は414社でした。具体的には「従業員への周知や啓蒙に迫られた」「被害防止のための投資が必要になった」が多かった一方、「イベントの延期・中止」「来客・受注の減少」など実害も出た