福島市の工事現場で、マンホールの中で作業していた2人が心肺停止の状態で病院に搬送されました。事故があったのは福島市沖高の工事現場で、午後4時ごろ、「作業していた下水のマンホールの4メートルの地点から返事がない」と消防に通報がありました。消防が駆けつけ、70代の男性と30代の男性の2人を救助しましたが、いずれも心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。消防によりますと、2人はマンホールの中で作業をして