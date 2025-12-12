ヤーマンがこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１８０億円から１６５億円へ、営業損益を４億５０００万円の黒字から８億円の赤字、最終損益を２億５０００万円の黒字から１４億円の赤字へ下方修正した。 決算期変更に伴い８カ月の変則決算となることから前期との比較はできないものの、インバウンド客の落ち込みや広告宣伝費の抑制による売上高の減少に加え、円安による仕入れ価格の