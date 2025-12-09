【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】AI機能一色な年になるかと思いきや、王道、フォルダブル、カメラ、個性派、バリエーション豊かな候補が出揃った。2025年を彩ったスマホ・タブレットの5機種はコレだ！＊＊＊【デジタル・ガジェット部門】スマホ・タブレットスマホに関しては、15〜20万円以上の最上位帯が話題に上がりやすい一方、実際に人気なのは8〜13万円程度で手が届きやすいミドルハイからハイエンドの機種だ