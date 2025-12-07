ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖµßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤Û¤É¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼¼°æ¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡£ÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¿¬¤ËÄË¤ß»ß¤áºÁÌôÆþ¤ìÆó½½Ê¬¤·¤¿¤é¡¢ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢