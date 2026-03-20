女優雛形あきこ（48）が20日までにXを更新。自身の楽曲が配信開始されたことを受け、反応を示した。「ビクターエンタテインメント」公式Xは18日に「#雛形あきこ1990年代に歌手として残したシングル曲の未配信MV 7タイトルが配信解禁！」とサブスク解禁を告知した。現在「ゴールデン☆ベスト」を含む、アルバム3枚のサブスクが解禁されている。雛形は女優として活動開始。15歳の時からグラビアイドルとして知名度を上げた。アーテ