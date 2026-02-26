ロッテから10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」が誕生。アジアの魅力をぎゅっと詰め込んだデザートアイスが、2026年4月6日（月）より全国で発売されます。黒糖や杏仁、ジャスミン、マンゴーなど、異国情緒あふれるフレーバーが楽しめるラインナップは、まるで旅気分を味わえるような特別感♡日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれる注目の新作です。 アジア気分を楽しむ新ブラン