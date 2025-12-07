セリアをパトロールしていると、変わった形をしたハンガーを発見しました。L字型のアイテムなのですが、これがいい仕事をしてくれるんです！室内干しをする際にあとちょっとスペースが足りない…なんて時や、外に干したくない下着類、少量の洗濯物を干す時などに活躍するアイテムですよ。早速ご紹介していきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：浴室干しハンガー 3連価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦138×横180×奥