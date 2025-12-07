「変な形…」と思ったらそういうことか！スペース不足を解消する100均ハンガー

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：浴室干しハンガー 3連

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦138×横180×奥行40mm

対応サイズ（約）：バー直径：26mmまで 壁面とバー中心の距離：40〜60mm

耐荷重量（約）：1kg

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037132

セリアをパトロールしていると、変わった形をしたハンガーを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『浴室干しハンガー 3連』。お値段は￥110（税込）。雨や黄砂などで室内干しをする際、あと少しだけスペースが足りない…なんて時に活躍してくれるそうですよ。

ハンガーのサイズは約縦138×横180×奥行40mm。耐荷重量は約1kgです。

このL字に曲がった部分が謎ですが…あとでいい仕事をしてくれるみたいです。早速使っていきましょう！

なんとこれ、タオルバーに省スペースの干し場所が作れるアイデアグッズ。ハンガーを引っかけるだけでいいので取付け簡単です。対応しているバーの直径は約26mmまで。また、壁面とバー中心の距離が約40〜60mmであると◎多少ここの距離が前後しても、ハンガーは傾きますが使用はできるようです。

このハンガーだけだとぐらついたので、最初は「大丈夫かな…？」と心配になりましたが、服を掛けると重みで安定しました。L字部分が壁に当たってハンガーが固定される仕組み。タオルバーに直接干す時に比べて洗濯物が壁につかず、洗濯物同士もくっつかないので効率良く干せました♪

今回はセリアの『浴室干しハンガー 3連』をご紹介しました。

外に干したくない下着や、少量の洗濯物を干す時にも便利なアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。