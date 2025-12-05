政府が物価高対策として活用を促す「おこめ券」について、鈴木農水大臣は、使用期限を設ける方針を正式に表明した。「数ヶ月」の期限が設けられる方向。鈴木農水相：物価高対策に対しての対応でありますから、基本的にはどっかで使用期限というのを設けて対応していただくということになる。農水省は、3日から自治体向けの説明会を開いていく。物価高対策として早期に活用してもらう狙いから、数ヶ月の期限を設ける方針。発行され