デジタル全盛のなか、文房具メーカーの業績が好調だ。用途が決まっているため技術やデザインに大きな変化を感じにくいが、文房具の進化は止まらない。国内メーカーの高性能な文房具は、インバウンド観光客のお土産だけでなく輸出も伸びている。さらに、キーボードやフリック入力が当たり前の時代に、高品質な文房具を選ぶケースも増えているようだ。東京商工リサーチ（TSR）の企業データベースによると、文房具メーカー150社の