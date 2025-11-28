ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新会社の代表取締役の欄に「星間凌樹」との名前 三山凌輝の本名か 三山凌輝 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 新会社の代表取締役の欄に「星間凌樹」との名前 三山凌輝の本名か 2025年11月28日 14時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三山凌輝が設立した新会社「Star Of Wonder」について「女性自身」が報じた 法人登記によると、代表取締役の欄に「星間凌樹」との名前が 三山の本名のようで、過去には「星間凌樹」名義でドラマ出演したことも 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分