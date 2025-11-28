11月27日、Instagramで生配信を行った三山凌輝（26）。来年からソロアーティストとしての活動を開始するとして新会社の設立も発表されたが、同社の法人登記から意外な事実が判明した。

三山といえば、女性YouTuberとのトラブルから始まり、結婚、グループ脱退と怒涛の1年だった。

「三山さんは今年4月に女性YouTuberのRちゃんとの間に婚約をめぐるトラブルが過去にあったと報じられました。これを受けて三山さんは《今後は『自分自身で歩むべき』》として所属事務所から独立。BE:FIRSTとしての活動も一時休止すると発表しました。その後8月末に趣里さん（35）との結婚を発表し9月には第1子が誕生。11月8日にはBE:FIRSTを脱退したことを発表しました」（スポーツ紙記者）

そして新たにソロアーティストとしての一歩を踏み出すこととなった三山。27日の生配信では、新会社が「Star Of Wonder」であることも明かした。

同社の法人登記によると、代表取締役の欄に「星間凌樹」との名前が。実はこれは三山の本名のようだ。

「三山さんはBE:FIRSTとしてデビューする前から芸能活動を行っており、’16年の連続ドラマ『ダメな私に恋してください』（TBS系）などに出演していました。あまり知られていませんが、このドラマには『星間凌樹』名義で出演していたようです。

BE:FIRSTの活動では『RYOKI』としており、俳優業は『三山凌輝』で行っていたので、『三山凌輝』を本名だと認識していた人は少なくないでしょう。『星間凌樹』という名前を知っているのは一部のコアなファンだけのようです」（前出・スポーツ紙記者）

今回“新会社”として発表された『Star Of Wonder』は、実は’23年9月に設立されており、当時の社名は『Star space.』。『星間』を英訳したのだろう。

三山の大胆不敵さは、生まれながらに“スター”の名を背負っているからなのかもーー。