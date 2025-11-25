岡山県庁 岡山県は、県全体の地域公共交通施策の方向性を示す「岡山県地域公共交通ビジョン（素案）」に関して11月25日からパブリック・コメントを実施します。 岡山県は今年度中に「地域公共交通ビジョン」を策定する方針で、11月その素案を示しました。 素案ではデジタル技術を活用した公共交通の利便性の向上やマイカーに頼らない移動の促進など22の取り組みを打ち出しています。 岡山県は素案に対する県民