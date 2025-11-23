YouTube¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢Í§Ã£¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤¿¤ê¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¥á¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤ò¼ê·Ú¤ËÁ÷¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¬YouTube´Õ¾ÞÃæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿keBu.Medien - stock.adobe.com¡Ë¡£ Google¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ°²è¡ÊÄ¹ÊÔ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë¤ò¥·¥§¥¢