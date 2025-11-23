Â¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤ï¤º¥·¥§¥¢¡ª YouTube¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÖDMµ¡Ç½¡×¤ò¥Æ¥¹¥ÈÃæ
YouTube¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢Í§Ã£¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¥á¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤ò¼ê·Ú¤ËÁ÷¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ°²è¡ÊÄ¹ÊÔ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢YouTube¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢YouTube¤¬¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤ÇDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÆ°²è¶¦Í¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¥Ù¥ë¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¶¦Í¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢¾·ÂÔ¥ê¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÁ÷¿®¡£Áê¼ê¤¬¾µÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼²¼¤Î¶¦Í¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÏ¢ÍíÀè¥ê¥¹¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÆ°²è¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¼è¤ê¾Ã¤·¤äºï½ü¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¶¡ÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éºÇ¤âÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Source: Google
via: Android Authority
