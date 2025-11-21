ドキュメンタリー、本、そしてCDシリーズからなるマルチメディア・プロジェクト『The Beatles Anthology』がスタートしてから、早いもので30年の月日が流れた。新たに「エピソード9」を加えたドキュメンタリーの配信（11月26日よりディズニープラス スターで独占配信開始）、本の新装版発売と共に、レア音源のお蔵出しも実現、話題を呼んでいることは皆さんご承知の通り。『Anthology 1』（95年11月）、『Anthology 2』（96年3月）