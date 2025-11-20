アニメ『エヴァンゲリオン』30周年記念展「ALL OF EVANGELION」が六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）にて2026年1月12日（月・祝）まで開催中！オープニングセレモニーには、『エヴァンゲリオン』好きとして知られる藤田ニコルさんが登場し、本展の開幕をお祝いしました。国内外で人気を誇る『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995年10月4日にTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始となり、