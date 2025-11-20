アニメ『エヴァンゲリオン』30周年記念展「ALL OF EVANGELION」が六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）にて2026年1月12日（月・祝）まで開催中！

オープニングセレモニーには、『エヴァンゲリオン』好きとして知られる藤田ニコルさんが登場し、本展の開幕をお祝いしました。

国内外で人気を誇る『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995年10月4日にTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始となり、2025年で30周年を迎えました。

本展では、これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた原画・設定など、作品の根幹にかかわる制作資料を展示しています。

さらに、新劇場版シリーズで採り入れられたデジタル制作資料も初展示。今もなお世界で愛される『エヴァンゲリオン』シリーズの魅力を、耳と目と脳で感じる“祝祭”の中でご紹介します。

オープニングセレモニーでは、藤田ニコルさんが登場人物のアスカをイメージした深い赤色のワンピースで登場。「気持ちはアスカです（笑）。『エヴァンゲリオン』の赤色は少しダークな色味のイメージがあるので、衣装もシックな色を選びました！」と『エヴァンゲリオン愛』が溢れるコメントでトークがスタート。

開幕より一足先に展覧会を楽しんだ藤田ニコルさんは、「展示数もすごいですし、アニメでは観ることのできない角度や細やかな設定…。ここの部分ってこうやって作られていたんだ！みたいな、ここでしか観ることができない部分まで感じられて嬉しかったです。楽しくて時間が足りないほどでした。私はアニメも映画も3周は観ているんですけど、もう一度観返したいと思いました！」と興奮冷めやらぬ様子でした。

TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送開始は1995年。藤田ニコルさんを始め、開始当時は生まれていない若い世代からみた『エヴァンゲリオン』の魅力を聞かれ、「初めて作品を観たときは、良い意味で癖が強くて。一回では理解できなくて何回も観返しました。そういった“沼”みたいな魅力があると思います」と語りました。

セレモニー後半には、東京会場限定の照明演出が披露され、「かっこいい…。すごく素敵です。初号機の後ろには東京タワーが見えて、そのコントラストも素敵ですね！」と幻想的な景色を前に感動している様子でした。

最後に、藤田ニコルさんに本展の開催に向けたメッセージを伺うと、「『エヴァンゲリオン』が好きな方はもちろん、これから作品を知りたいと思っている方にも楽しめる展示だと思いました！ゴージャスな雰囲気だから、是非おめかししてきてほしいです！」とコメントし、本展への来場を呼び掛けました。

開催概要

◆展覧会名：30周年記念展「ALL OF EVANGELION」

◆会期：2025年11月14日（金）〜2026年1月12日（月・祝）

◆会場：東京シティビュー（東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

◆開館時間：10:00〜22:00（最終入館21:00)

◆入館料：【オンライン】 ※日時指定制

一般2,200円、高校・大学生1,600円、4歳〜中学生1,000円、65歳以上1,900円（税込）

【当日窓口料金】 ※日時指定制

一般2,400円、高校・大学生1,700円、4歳〜中学生1,100円、65 歳以上2,100円（税込）

◆チケット：チケットぴあ（https://w.pia.jp/t/allofevangelion/）、

東京シティビューオンラインチケット（https://allofevangelion-ex.roppongihills.com/ticket/）

Trip.com（https://www.trip.com/t/6jkjoqksVR2） ※日時指定制

◆主催：東京シティビュー

◆企画：朝日新聞社、ムービック・プロモートサービス、ムービック

◆特別協力：カラー、アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）、グラウンドワークス：

◆協賛：ぴあ

◆後援：TOKYO FM

◆東京会場公式サイト：https://allofevangelion-ex.roppongihills.com/

◆公式SNS（X）：30周年記念展 ALL OF EVANGELION 公式X（https://x.com/ao_eva30exhibit）

東京シティビュー 公式X：（https://x.com/tokyo_cityview）

◆問い合わせ：東京シティビュー 03-6406-6652（受付時間 10:00〜20:00）

（C）カラー／Project Eva. （C）カラー／EVA 製作委員会 ©カラー