他人になりすまし、横浜市から生活保護費を不正に受け取ったとして、54歳の無職の女が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県藤沢市の無職・竹内由美子容疑者（54）です。警察によりますと、竹内容疑者はおととし10月から去年2月の間に、別の50代の女性になりすまし、横浜市から生活保護費あわせておよそ100万円をだまし取った疑いがもたれています。竹内容疑者は横浜市神奈川区で生活保護を受けていましたが、神奈