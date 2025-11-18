ブルーベリー、イチジクなどの果樹苗をネット販売する福岡県久留米市の園芸農家、吉瀬園芸さん。【写真】外来害虫「チュウゴクアミガサハゴロモ」が産卵したものですSNSで有益な園芸情報を発信している吉瀬園芸さんが、自身のYouTubeチャンネルを通して、「絶対に放置しないで！」と呼びかけている「害虫」が今、日本全国で大量発生しているという。注意を呼びかけている県もその「害虫」とは、落ち葉のような茶褐色の羽を持つ中国