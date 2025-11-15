紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。仲間の協力を得て、たどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第3話をごらんください。 部屋の様子がおかしい気がするけど、ただの記憶違いかもしれない。レイの友達は、部屋で何が起こっているのか確かめてあげると、レイの部屋にやってきました。そこで、ト