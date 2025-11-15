日本代表が総合力の高さを見せつけてガーナを退けた(C)Getty Images相手国メディアも脱帽だ。11月14日、森保一監督率いるサッカー日本代表（FIFAランキング19位）は、豊田スタジアムでガーナ代表（同73位）との国際親善試合を行ない、2-0と勝利。相手に決定的なチャンスを与えることなく、危なげなく快勝した。【動画】南野拓実の先制弾、堂安律の追加点！2−0快勝を収めたガーナ戦のゴールシーンを見る16分には、佐野海舟の