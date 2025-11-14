車に火をつけた疑いで運転手の男が逮捕されました。逮捕されたのは、奈良・大和高田市の会社員・浜田達也容疑者（37）です。浜田容疑者は11月3日午前4時半ごろ、大阪・柏原市の西名阪自動車道の上り線で、停車中の車に放火した疑いが持たれています。警察によると、当時、浜田容疑者は車を運転し、ガードレールにぶつかる事故を起こしていたとみられていて、車内の後部座席から50〜60代とみられる男性の遺体が見つかりました。浜田