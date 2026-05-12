アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人がドラマでも真価を発揮する時がきた――。７月期のフジテレビ系木曜劇場の連続ドラマ（午後１０時）に出演することが一部で報道。地上波ゴールデン・プライム（ＧＰ）帯の連ドラに本格進出するという。寺西は２００８年に旧ジャニーズ事務所に入所し、俳優業をメインに活動してきた。オーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」を経て、昨年２月にｔｉｍｅｌｅｓｚに