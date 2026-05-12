沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の女子高生ら2人が亡くなった転覆事故をめぐっては、いまだ原因究明がなされないなか、米軍基地移設反対の市民団体や労働組合、政党などが参加する「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」の公式サイトでの発表が物議を醸している。【音声データを動画で公開】「私は知らなかった」辺野古転覆事故の抗議船運航団体・共同代表が琉球新報のイベントで講演〈4月から喪が明けるまで、喪章など