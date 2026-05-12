news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「警備していたATMから窃盗か“ALSOKグループ”元社員逮捕」についてお伝えします。警察官に連れられうつむきながら歩く男。窃盗の疑いで逮捕されたのは大山剛容疑者（57）です。大山容疑者は大手警備会社ALSOKのグループ会社の元社員。現金を盗んだとみられるのは自分が警備にあたっていたATMでした。現場責任者でATMから現金回収や運搬などを担当していた大山容疑者。警視庁によりま