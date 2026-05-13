北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、バスを手配した五泉市のバス会社「蒲原鉄道」の関係者が読売新聞の取材に応じ、約２５年にわたる同校と同社の関係について証言した。同社関係者によると、両者の関係は２０００年頃から始まった。同校では当時、部活動の遠征での移動は顧問らがレンタカーを運転していたが、同年頃から同社がバスと運転手の手配をする