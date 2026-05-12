5月6日、福島県の磐越道で北越高校ソフトテニス部の部員の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、20人が重軽傷を負った事故。過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手・若山哲夫容疑者（68）が、事故の約1カ月半前から少なくとも5回の交通事故を繰り返していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】“白バス運転手”だった若山哲夫容疑者若山容疑者は代車でも事故を起こしていた「全く運転できる状態じゃなかった」若山容疑