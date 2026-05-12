海上コンテナで密輸された、覚醒剤が混ぜられた綿の塊（税関提供）アラブ首長国連邦（UAE）から覚醒剤を貨物船で密輸したとして、愛知県警などは12日、覚醒剤取締法違反（営利目的輸入）の疑いで、英国籍の住所、職業不詳モハメッド・アベド容疑者（50）ら男3人を逮捕した。県警によると、見つかった覚醒剤は鑑定中だが、推定215キロ（末端価格114億円相当）に上る。国際的な犯罪組織の関与も視野に調べる。他に逮捕されたのは